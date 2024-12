Zoe Saldaña spricht über ihre übersehene Rolle als Avatar und ihr Oscar-würdiges Comeback

HQ

Zoe Saldaña sprach kürzlich in einem Gespräch mit The Independent über die "ziemlich enttäuschende" Erfahrung, bei den Oscars für ihre ikonische Rolle als Neytiri in Avatar übersehen zu werden. Trotz ihrer unvergesslichen Leistung in einem der umsatzstärksten Filme aller Zeiten hat Saldaña das Gefühl, dass die Academy ihren Beitrag nicht anerkannt hat, möglicherweise aufgrund veralteter Ansichten über CGI-gesteuerte Darbietungen. Sie hob hervor, dass Schauspieler in diesen Rollen oft unterschätzt werden, unabhängig von der Tiefe und dem Engagement, das sie in ihre Charaktere einbringen.

Doch mit ihrer Darstellung in Emilia Perez, die nun für ernsthaftes Oscar-Furore sorgt, hat Saldaña das Gefühl, dass ihre Zeit endlich gekommen sein könnte. Nach 25 Jahren in der Branche erhält sie allmählich die Anerkennung, die sie schon lange verdient hat. Mit Emilia Perez übernimmt Saldaña eine kraftvolle Rolle in einem packenden Drama über eine Anwältin, die sich in der gefährlichen Welt der Kartelle zurechtfindet, eine Leistung, die ihr bereits eine Golden-Globe-Nominierung und einen Preis als beste Hauptdarstellerin in Cannes eingebracht hat.

Für Saldaña stellt Emilia Perez ein mutiges neues Kapitel in ihrer Karriere dar und bietet ihr die Möglichkeit, neue kreative Horizonte zu erkunden. Trotz früherer Brüskierungen ist sie entschlossen, sich zu beweisen und die Grenzen ihres Handwerks immer wieder herauszufordern.

Dennoch bleibt eine Frage: Ist es an der Zeit, dass die Oscars das Talent von Schauspielern in CGI-Rollen wie Zoe Saldaña anerkennen?