Zoe Saldaña muss in Staffel 2 von Lioness eine unbekannte Bedrohung infiltrieren

Paramount+ hat tatsächlich eine ganze Reihe großer Shows, die im letzten Drittel des Jahres 2024 debütieren. Nach bisher ziemlich düsteren acht Monaten gab es im September die Rückkehr von Tulsa King, im November kehrte Yellowstone zurück und Landman debütierte, und dazwischen haben wir eine weitere Saison von Lioness, auf die wir uns freuen können.

Die kommenden Episoden beginnen am 27. Oktober, und was die Episoden angeht, wird uns eine Geschichte versprochen, in der Zoe Saldañas Hauptprotagonist eine unbekannte Bedrohung infiltrieren muss, um Amerika vor potenziellem Terror zu schützen.

Da die Serie bald zurückkehrt, können Sie sich unten den Trailer zu Staffel 2 sowie die Zusammenfassung ansehen.

Synopsis: "Als der Kampf der CIA gegen den Terror immer näher rückt, heuern Joe, Kaitlyn und Byron einen neuen Lioness Agenten an, um eine bisher unbekannte Bedrohung zu infiltrieren. Da der Druck von allen Seiten zunimmt, ist Joe gezwungen, sich mit den tiefgreifenden persönlichen Opfern auseinanderzusetzen, die sie als Leiterin des ProgrammsLioness gebracht hat."