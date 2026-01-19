Zoe Saldaña ist jetzt offiziell die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten

HQ

Ob sie grün oder blau ist, wenn Zoe Saldaña in deinem Film mitspielt, bedeutet das wahrscheinlich Gold an den Kinokassen. Nach zahlreichen erfolgreichen Franchises, von Avatar über Marvel bis hin zu einigen frühen Auftritten im ersten Pirates of the Caribbean-Film und J.J. Abrams' Star Trek, haben Saldañas Filme weltweit mehr als 15,46 Milliarden Dollar eingebracht.

Am Wochenende drehte Saldaña ein kurzes Video zur Feier des Erfolgs, das von CultureCrave aufgenommen wurde. Im Video dankte sie den Regisseuren James Cameron, James Gunn, den Russo-Brüdern und JJ Abrams. Sie sagte auch, sie hoffe, dass der nächste Rekordbrecher eine weitere Frau sein wird, denn bevor sie die erfolgreichste Schauspielerin wurde, hielt Scarlett Johansson die Krone.

Wir müssen sehen, wie weit Saldaña ihren eigenen Rekord bringen kann, denn 15,46 Milliarden Dollar sind sicherlich viel, aber sie könnten eingeholt werden, wenn ein paar Schauspieler oder Schauspielerinnen große Hits landen. Ohne Gamorra am Horizont und mit Avatars offenbar ungewisser Zukunft könnte Saldaña einer anderen großen Franchise zugeteilt werden, um ihren Spitzenplatz zu behalten. Oder auch nicht, denn obwohl es schön ist, ein großer Kassengewinner zu sein, gibt es vielleicht nicht viel Lust, nur um mehr Geld zu verdienen.