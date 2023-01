Zoe Saldana ist die erste Person in der Filmgeschichte, die in vier Filmen mitgespielt hat, die über 2 Milliarden Dollar eingespielt haben

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass Avatar: The Way of Water ein erstaunlicher Erfolg war, und jetzt, da es über 2 Milliarden Dollar eingespielt hat, wurde ein neuer Meilenstein erreicht. Zoe Saldana ist offiziell die erste Schauspielerin, die in vier Filmen mitspielt, die alle über 2 Milliarden Dollar eingespielt haben.

Zoe ist natürlich stolz darauf, wie sich ihre Filmprojekte entwickelt haben, aber in einem Interview mit Women's Wear Daily sagt sie, dass sie sich in den letzten zehn Jahren aufgrund von Franchise-Filmen ein bisschen im gleichen Muster gefangen gefühlt hat.

"Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die sie ihnen geboten haben, von der Zusammenarbeit mit großartigen Regisseuren über das Treffen mit Darstellern, die ich als Freunde betrachte, bis hin zu einer Rolle, die Fans, insbesondere Kinder, lieben. Aber es bedeutete auch, dass ich mich künstlerisch in meinem Handwerk festgefahren fühlte, nicht in der Lage zu sein, mich zu erweitern, zu wachsen oder mich selbst herauszufordern, indem ich verschiedene Arten von Genres und verschiedenen Rollen spielte."

Die bisherigen Filme, in denen sie mitgewirkt hat und die ähnliche Erfolge erzielt haben, sind Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019) und Avengers: Infinity War (2018). Zusätzlich zu ihrer Rolle als Neytiri in beiden Avatar-Filmen haben wir auch ihre erstaunliche Leistung als Gamora in der Guardian of the Galaxy-Serie sowie in Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame genossen. Ihr neuester Film Avatar: The Way of Water überschritt kürzlich die 2-Milliarden-Dollar-Marke und schlug Spider-Man: No Way Home, der jetzt als siebtgrößter Film aller Zeiten gilt.