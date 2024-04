Zoe Saldana glaubt, dass es ein "großer Verlust" wäre, wenn das MCU Guardians of the Galaxy nicht zurückbringen würde

HQ

Für viele schien es, als wäre der dritte Guardians of the Galaxy-Film der letzte. Mehrere Hauptdarsteller hatten sich geweigert, in ihre Rollen zurückzukehren, und mit dem Ausstieg von James Gunn, um das DCU zu machen, schien es, als wäre dieses Kapitel von Marvel abgeschlossen.

In einem Interview mit The Playlist ist Zoe Saldana jedoch der Meinung, dass die Charaktere weiterhin im MCU bleiben sollten. Hier ist, was die ehemalige Gamora-Darstellerin zu sagen hatte: "Ich denke, es wäre ein großer Verlust für Marvel, wenn sie keinen Weg finden würden, The Guardians of the Galaxy zurückzubringen."

"Es ist einfach so eine Fan-Lieblingsgruppe von Außenseitern, weißt du? Und dann hatten sie eine Stimme wie James Gunn – was einfach so wunderbar und sehr spezifisch für dieses Genre ist. Und es ist auch so großartig für dieses Genre. Ich wäre also der Erste in der ersten Reihe, der feiern würde, wenn die Guardians of the Galaxy zurückkommen."

Saldana scheint auch nicht zu glauben, dass Gamora für immer verschwunden ist. "Ich denke, dass sie für mich für immer gegangen ist, aber ich glaube nicht, dass Gamora für immer gegangen ist", sagte sie.

Wollt ihr eine Rückkehr von Guardians of the Galaxy sehen?