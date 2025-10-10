Zoe Saldaña enthüllt, dass James Cameron über einen Making-of-Dokumentarfilm erwägt Avatar

HQ

Wir haben zwar Clips von Schauspielern bei ihren Motion-Capture-Auftritten gesehen, aber wir haben noch nie einen langen Blick hinter die Kulissen geworfen, wie die Entstehung von Avatar entstand. Das könnte sich bald ändern, denn Schauspielerin Zoe Saldaña hat enthüllt, dass James Cameron über einen Dokumentarfilm nachdenkt, der die Entstehung von Pandora zeigt.

Im Gespräch mit Alicia Keys für The Beyond Noise wurde Saldaña gefragt, wie der Motion-Capture-Prozess funktioniert. "Ich freue mich, dass James Cameron einen Dokumentarfilm über die Entstehung von Avatar in Betracht zieht", sagte sie. "Endlich haben wir die Möglichkeit, auf akribische Weise zu erklären, warum Performance Capture die befähigendste Form des Schauspiels ist."

Vom Erlernen einer Sprache über das Training des Bogenschießens bis hin zur Fähigkeit, minutenlang den Atem anzuhalten, verriet Saldaña, dass es bis zu sieben Jahre zwischenAvatar jedem Film dauern kann, aber dass sie froh über das "Opfer" der Leistung ist.

Es gibt derzeit keine ETA in der Avatar -Dokumentation. Da es sich nur um eine Überlegung handelt, wird es vielleicht erst in einigen Jahren erscheinen, aber es würde hoffentlich einen unvergleichlichen Einblick geben, wie das Motion Capture, das wir sehen, zum Leben erweckt wird.