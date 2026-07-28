Zinedine Zidane lehnte jahrelang Jobangebote ab und wurde nun als neuer Cheftrainer in Frankreich bestätigt

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Zinedine Zidane wurde offiziell als neuer Cheftrainer Frankreichs bestätigt, wie der französische Fußballverband am Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Es wurde allgemein angenommen, dass er die Position zu diesem Zeitpunkt übernehmen würde, da er auf den Ruhestand von Didier Deschamps gewartet und anderswo Stellenangebote abgelehnt hat, wie er erklärte:

"Vier oder fünf Jahre lang erhielt ich Angebote, einen Verein zu trainieren, und ich lehnte alle für die französische Nationalmannschaft ab. Das war das Einzige, was ich tun wollte. Ich wusste es schon als Kind, ich begann in der Jugendmannschaft, durchlief alle Phasen, bis ich in die A-Nationalmannschaft kam", sagte Zidane. "Ich habe es oft gesagt: Es gibt nichts Größeres als die französische Nationalmannschaft. Deshalb ist es eine Freude und natürlich eine große Quelle des Stolzes, Trainer dieser französischen Nationalmannschaft zu werden", sagte Zidane und unterschrieb einen Vertrag, der bis zu den WM-Qualifikationen 2030 laufen wird.

Berichten zufolge hat Zidane ein 25-köpfiges Team mit führenden Spezialisten mitgebracht und wird laut AS jährlich 300.000 € verdienen. Es wird sein erster Trainerjob als Trainer sein, nachdem seine zweite Amtszeit bei Real Madrid 2021 endete; der spanische Klub war der einzige Verein, den er trainierte. Er selbst ist Weltcup-Sieger und 1998 Ballon d'Or.