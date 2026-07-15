Zinedine Zidane bereit, nach der Weltmeisterschaft Deschamps abzulösen

HQ

Spanien überraschte Frankreich bei der Weltmeisterschaft mit einem überzeugenden 2:0-Sieg, und damit endete Didier Deschamps' Ära an der Spitze von Les Bleus. Es endete auf traurige Weise, doch Deschamps hinterlässt ein großes Vermächtnis: Seit er 2012 Cheftrainer wurde, gewann Frankreich 2018 seinen zweiten Weltmeistertitel, erreichte 2022 das Finale und erreichte drei WM-Halbfinals. Tatsächlich wurde er der Trainer mit den meisten WM-Spielen: 26 in den Jahren 2014, 2018, 2022 und 2026.

Frankreich und Deschamps gewannen keine UEFA Euro und verloren das Finale 2016 gegen Portugal, gewannen aber 2021 die erste Ausgabe der Nations League. Mit Erfahrung auch bei Marseille, Juventus und Monaco hat Deschamps beschlossen, eine Pause einzulegen, und Zinedine Zidane ist bereit, das Kommando zu übernehmen.

Laut Fabrizio Romano wird der französische Fußballverband Zidane nach dem Ende der Weltmeisterschaft an diesem Wochenende die offiziellen Dokumente schicken und mitteilen, dass Zidane in den letzten acht Monaten keine andere Stelle in Betracht gezogen hat, nachdem ihm die Rolle versprochen wurde, als Deschamps seinen Rücktritt nach der WM 2026 ankündigte.

Zidane, Weltmeister von 1998, hat nur zwei Trainererfahrungen bei Real Madrid zwischen 2016 und 2018 sowie zwischen 2019 und 2021 gesammelt und mehrere Titel gewonnen, darunter drei Champions League Titel in Folge.