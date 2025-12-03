ZiMAD: Magic Jigsaw Puzzles ist nicht nur ein Puzzlespiel, "es ist eine Plattform, um Stress abzubauen und sich zu verbinden".

Manchmal neigen wir dazu, die Videospielindustrie auf die klassischeren und traditionell bekannteren Zweige des PC- und Konsolenspiels zu beschränken, aber die Wahrheit ist, dass es außerhalb dieser Grenzen ein riesiges Universum gibt, in dem mehr als 90 % des Geschäfts tatsächlich stattfinden, und mobile Spiele sind für fast all diesen Erfolg verantwortlich.

So viele mobile Titel erscheinen jeden Tag, dass in Wirklichkeit nur Mega-Hits wie Candy Crush, Clash Royale, Pokémon Go oder Magic Jigsaw Puzzles einfallen, Veteranen mit jahrelangem Erfolg und Millionen täglicher Nutzer. Genau jetzt beginnt das 15-jährige Jubiläum von Magic Jigsaw Puzzles, ZiMADs globalem Hit, vorbereitet zu werden, und über diese und andere Themen in der Mobile-Games-Branche haben wir kürzlich mit der Business Director und Publisherin des Studios, Elizaveta Savenkova, in einem Interview gesprochen, das Sie mit lokalisierten Untertiteln unten ansehen und verfolgen können.

HQ

Während wir auch über ihre jüngsten Veröffentlichungen 2024 wie Spades und Domino Rivals sprechen, ist das, was sich dieses Team in einem so wettbewerbsintensiven Segment einen Namen gemacht hat, Magic Jigsaw Puzzles, ein "alt, aber goldenes" Erlebnis, wie Elizaveta es beschreibt, und eines, das 2026 einen beeindruckenden Meilenstein feiert. "Nächstes Jahr feiern wir 15 Jahre, 15 Jahre Magie." Sie betont, dass das Spiel eine globale Gemeinschaft aufgebaut hat, in der es keine Sprachbarrieren oder Grenzen gibt, die die Verbindung zu Menschen behindern könnten.

"Meiner Meinung nach ist es nicht einfach nur eine Puzzle-App. Es ist nicht nur ein Puzzlespiel. Es ist eine Plattform, um Stress abzubauen und mit der Gemeinschaft in Kontakt zu treten."

Wir sprachen auch über die Reise dieser 15 Jahre, die nicht nur mit der Geschäftsentwicklung zusammen mit Marken wie National Geographic, Pixar, Cartoon Network oder Marvel verbunden ist, sondern auch mit gemeinnützigen Organisationen, NGOs und Wohltätigkeitsprojekten wie der Welthungertag-Kampagne. "Meiner Meinung nach zeigen diese Kampagnen wirklich, wie Spiele eine Kraft für das Gute sein können: Sie bilden, inspirieren und Gamer mit realen Auswirkungen verbinden.

"Ich denke wirklich, wir sollten expandieren und nicht nur in diesem lockeren Raum bleiben, sondern wirklich die Bedeutung des Kümmerns um Gutes einbringen. Das ist einer unserer großen Werte."

Neben Magic Jigsaw Puzzles haben wir auch mit Elizaveta Savenkova über neue Titel gesprochen, die nächstes Jahr erscheinen könnten, ihre regionale Veröffentlichungsstrategie und die Bedeutung, eine starke Community rund um das Spiel aufzubauen, die dem Projekt Kontinuität verleiht.