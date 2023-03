Ziehen Sie einen Stuhl hoch und entspannen Sie sich zu einigen Lo-Fi-Diablo-Beats

HQ

Wenn du an Diablo denkst, denkt dein Verstand wahrscheinlich sofort an Dämonen, Gewalt, Terror und all die anderen düsteren Teile der Welt von Sanctuary. Aber das sollte es nicht, denn Blizzard's Fantasy-Welt ist auch ein wirklich chilliger Ort, ideal, um sich zurückzulehnen, die Füße hochzulegen und ein Bier zu trinken, ohne sich um die Welt zu kümmern.

Zum Glück kannst du jetzt genau das tun, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass ein Dämon durch dein Fenster kriecht und dich lebendig frisst, da Blizzard ein dreistündiges Video mit reinen glückseligen Lo-Fi-Beats Diablo zu "Stay a While & Listen to" veröffentlicht hat.

Das Video wird auch von einer Filmanimation begleitet, in der Deckard Cain an einem Schreibtisch sitzt und auf Pergament schreibt, in einem ähnlichen Stil wie das Lo-Fi Beats-Mädchen, das unglaublich berühmt geworden ist.

Sie können das Video unten eingebettet finden, und das Beste daran ist, dass Sie sich auch auf einen zweiten Teil freuen können, der irgendwann in der Zukunft eintrifft, um mehr Chill-Vibes zu bringen.