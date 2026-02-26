Zeta Division kehrt zum Wettkampf zurück Apex Legends

HQ

Apex Legends hat eine starke Verbindung zum Land Japan aufgebaut, hauptsächlich weil in den letzten Jahren die jährliche und große Weltmeisterschaft in der Stadt Sapporo stattfand, eine Entscheidung, die sich noch viele Jahre widerspiegeln wird.

Daher ist es nur natürlich, dass eine der größten japanischen Esport-Organisationen im Esport präsent ist und sich vielleicht sogar jedes Jahr früh einen Platz bei der Weltmeisterschaft in seinem Heimatland sichert.

Die Zeta Division hat angekündigt, dass sie wieder wettbewerbsfähig ist Apex Legends, und zwar durch die Verpflichtung eines neuen Kaders, der einige erfahrene Namen enthält. Zum einen wird Yuga "YukaF" Horie, nachdem er zuvor in der Aufstellung von Fnatic gedient hat, als Kapitän zum Team stoßen und von sowohl "Mike" als auch Satoki "satuki" Sugatani unterstützt werden, was einen rein japanischen Kader bildet.

Das Team wird in der APAC North Division im Wettkampf Apex Legends antreten, wobei das erste Spiel für dieses Wochenende am Samstag, den 28. Februar, geplant ist.