Zerstöre alle Menschen! Remake-Entwickler hat rund die Hälfte seiner Belegschaft entlassen

Der Entwickler hinter den jüngsten Destroy All Humans! Remakes wurde mit Entlassungen konfrontiert. Laut Kotaku wurde erwähnt, dass rund 50 % der gesamten Belegschaft des Studios entlassen wurden, was bedeutet, dass etwa 50 Stellen im gesamten Unternehmen gestrichen wurden.

Der Bericht stellt fest, dass die Entlassungen am 24. Januar angekündigt wurden und dass weitere Informationen dazu nächste Woche folgen werden. Zweifellos wird dies versuchen, konkrete Details darüber zu liefern, was dies für zukünftige Projekte bedeutet, die beim Entwickler in Arbeit sind, und auch die genaue Anzahl der Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Es wurde gesagt, dass die Kreativdirektoren und die meisten Manager des Unternehmens ihre Jobs behalten werden.

Dies alles kommt kurz nachdem Riot und People Can Fly kürzlich einen Stellenabbau angekündigt haben, wodurch sich die Gesamtzahl der Entlassungen von Entwicklern im Jahr 2024 auf knapp 4.000 erhöht, was weit mehr als einem Drittel der gesamten Entlassungen entspricht, die im gesamten Jahr 2023 im Spielesektor begonnen haben.