Zero-Escape-Schöpfer Kotaro Uchikoshi lässt nicht zu, dass COVID-19 sein kommendes Spiel beeinflusst

HQ

Die COVID-19-Pandemie hat das öffentliche Leben in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Das Online-Gaming hat während dieser Zeit an Popularität zugelegt, obwohl unzählige Projekte aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen verschoben werden mussten. Wie alle anderen Künstler auch werden die kreativen Schöpfer von Videospielen ebenfalls von ihrem Alltag beeinflusst und das hat nicht selten zur Folge, dass sich aktuelle Entwicklungen in laufenden Projekten abzeichnen.

Das kommende Grafik-Adventure AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative möchte unsere Realität aber nicht abbilden, verrät der hauptverantwortliche Autor des Spiels, Kotaro Uchikoshi, in einem Interview mit Nintendo Life: „COVID-19 hat weder die Geschichte noch die Themen von AI2 beeinflusst. Das Szenario wurde vom Frühjahr bis zum Herbst 2020 geschrieben und da konnte ich noch nicht vorhersagen, wie lange diese Katastrophe andauern würde."

Kotaro Uchikoshis vorherige Spiele, zu denen Kultklassiker, wie Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und dessen Fortsetzung Zero Escape: Virtue's Last Reward gehören, beschäftigten sich zu einem gewissen Grad mit Pandemien, doch daran will der Japaner diesmal bewusst nicht anknüpfen: „Ich denke, dass ich gezielt darauf geachtet habe, dass [das Thema COVID-19] das Spiel nicht beeinflusst. Ich glaube, Corona wird eines Tages nachlassen, aber Spiele sind für immer. Ich wollte ein universelles Werk schaffen, das man genießen kann, egal wann man es spielt."

AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative erscheint am 24. Juni 2022 für Xbox-Konsolen, die aktuellen Playstation-Systeme, Nintendo Switch und PC. Es ist eine direkte Fortsetzung des exzellenten AI: The Somnium Files, obwohl Uchikoshi im selben Interview deutlich macht, dass die beiden Spiele unabhängig voneinander gespielt werden können.