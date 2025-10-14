Zenyattas Synchronsprecher über den animierten Kurzfilm der Figur: "Soweit ich weiß, ist es fertig"

HQ

Als Overwatch noch ziemlich jung war, war einer der aufregendsten Aspekte beim Verfolgen des Spiels das Anschauen der sehr gut produzierten animierten Kurzfilme, die als Gefäß dienten, um die Erzählung des Universums voranzutreiben. Leider werden diese heutzutage nicht allzu oft veröffentlicht, aber es gibt welche, die in der Kammer geladen sind und bereit sind, mit der Welt geteilt zu werden.

Dies wurde von Zenyatta Synchronsprecher Feodor Chin bestätigt, wo er kürzlich in einem Interview mit Gamereactor erklärte, dass er Zeilen für einen animierten Kurzfilm Zenyatta aufgenommen hat und dass er seiner Erinnerung nach einsatzbereit ist.

"Naja, weißt du, ich glaube, ich hatte das schon früher erwähnt, aber ja, wir haben ein Cinematic für Zenyatta gemacht und soweit ich weiß, ist es fertig", erklärtChin. "Und ja, ich würde sagen, wenn Sie überhaupt interessiert sind, wissen Sie, rufen Sie Blizzard an und verlangen Sie, dass sie es veröffentlichen. Oder, wissen Sie, sicherlich könnten wir eine neue machen. Ich weiß es nicht. Aber ja, nein, Zenyatta war einfach die echte, die Freude meines Lebens, ihn sprechen zu dürfen, denn im Gegensatz zu den üblichen Videospiel-Sessions ist es sicherlich eine sehr zenige und friedliche Erfahrung. Und meine Stimmbänder wissen das zu schätzen, denn wenn man ein Robotermönch ist, wird nicht viel geschrien und gebrüllt."

Da haben wir es also Overwatch Fans, holt euch gerne Blizzard ans Telefon und fragt in euren Massen nach, warum der Kurzfilm noch nicht veröffentlicht wurde. Wir sind uns alle einig, dass mehr Zenyatta in der Welt nichts anderes als eine gute Sache ist, oder?

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Chin unten an, in dem wir auch über seine Rolle in Ghost of Yotei, League of Legends, Marvel Zombies und mehr sprechen.