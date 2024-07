Zenless Zone Zero wurde seit Donnerstag über 50 Millionen Mal heruntergeladen

HQ

Das chinesische Mihoyo bringt weiterhin einen Erfolg nach dem anderen auf den Gacha-Markt. Genshin Impact, Honkai: Star Rail und jetzt Zenless Zone Zero. Letzteres wurde am vergangenen Donnerstag veröffentlicht und bereits über 50 Millionen Mal heruntergeladen. Das Spiel ist für Handys, PC und PlayStation 5 erhältlich. Es sieht also so aus, als ob für die Entwickler mehr Geld in den Kassen sein wird.