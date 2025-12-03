ZeniMax Online Studios verspricht eine vollständige "Aktualisierung" der The Elder Scrolls Online Kurse

HQ

ZeniMax Online Studios hat große Änderungen für The Elder Scrolls Online versprochen, eine umfassende Überarbeitung, die insbesondere die Klassenstruktur und Designphilosophie im Spiel beeinflussen wird. Wie in einem Blogbeitrag bestätigt, wird erwähnt, dass die langfristigen Ziele dieses Updates darin bestehen werden, "jede Klasse in jeder Rolle brauchbar zu machen" und dass dies bedeutet, modernisierte Fähigkeiten einzuführen, die alle mit Feedback von Spielern und der Community gestaltet sind.

Der Grund für diese Änderung liegt darin, dass "Subclassing" im Spiel derzeit viel stärker ist als einfach die Kernklassenphilosophie zu befolgen, eine Meta, die zu "großen Unterschieden in den individuellen Skill-Line-Designs" geführt hat. ZeniMax merkt an, dass "ESO nicht von Anfang an mit Subclassing im Sinn gebaut wurde, und das System hat Probleme mit dem aktuellen Design der Klassen-Fertigkeitslinien hervorgehoben, die zuvor kein Faktor waren, aber künftig unhaltbar sind."

Was die Anpassung des Spiels angeht, um dieses Problem anzugehen, werden die Klassenidentitäten mit langfristigen Vorschlägen neu bewertet, dass jede Klasse schließlich "spaßig und lohnend" sowie "thematisch einzigartig und ansprechend zu spielen" sein wird, während sie gleichzeitig besser ausbalanciert, "abwechslungsreicher und eigenständiger" und alles auf Spielerfeedback und Daten basiert.

Wenn wir sehen, was wir von diesen Änderungen erwarten können, hat ZeniMax die folgende Grafik geteilt.

Wir sollten erwarten, dass jede Klasse methodisch aktualisiert wird, wobei die erste Dragonknight ist und dann, in dieser Reihenfolge, von Warden, Sorcerer, Templar, Nightblade, Necromancer und Arcanist gefolgt wird. Für weitere Informationen zu diesem Plan wird am 4. Dezember um 19:30 GMT/20:30 MEZ ein Update-Stream angeboten.