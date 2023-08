Zenimax Online Studios teasert bereits an, wie die nächste Geschichte von The Elder Scrolls Online aussehen wird

HQ

Während wir nach dem Debüt im Juni auf PC und Konsolen immer noch unsere Zeit in The Elder Scrolls Online: Necrom genießen, hatten wir während unserer Zeit in Köln zur Gamescom 2023 die Gelegenheit, uns mit Game Director Matt Firor zu treffen, um über alles zu sprechen, was mit TESO und Necrom zu tun hat.

Im Rahmen dieses vollständigen Interviews, das ihr unten sehen könnt, haben wir Firor gefragt, ob es in der Necrom-Erweiterung etwas gibt, das die Fans anscheinend verpasst haben oder noch nicht aufgegriffen haben. Als Antwort darauf teilte uns Firor mit, dass das Team von Zenimax Online Studios bereits damit begonnen hat, zu verraten, was die nächste große Geschichte für TESO sein wird, ihr müsst nur im Spiel nach Hinweisen auf genau das suchen.

Auf die Frage nach Geheimnissen, die die Entwicklerteams versteckt oder übersehen haben, sagte Firor uns: "Nur, dass wir viele Hinweise darauf gegeben haben, was die nächste Geschichte sein wird. Und sie stehen nicht unbedingt im Dialog. Man muss tatsächlich herumgraben und schauen. Und einige Spieler haben etwas davon gefunden, aber wir haben noch kein Feedback in den Foren, auf Reddit oder in den sozialen Medien über jemanden erhalten, der es herausgefunden hat. Aber irgendjemand wird es irgendwann tun."

Um zu erfahren, wie das Entwicklerteam auch mit FOMO (Fear of missing out) umgeht und ob das Team etwas Besonderes tun wird, um das bevorstehende zehnjährige Jubiläum von TESO zu feiern, lest euch unser vollständiges Interview mit Firor unten an.