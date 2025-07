ZeniMax-Mitarbeiter enthüllen "unmenschliche" Entlassungen bei Microsoft

HQ

Nach den Massenentlassungen bei Microsoft haben sich ZeniMax-Mitarbeiter über ihre Erfahrungen bei der Arbeit in dem Unternehmen geäußert, das von rund 9.000 Menschen betroffen ist, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. ZeniMax war eines der Xbox-Studios, das am stärksten von den Entlassungen betroffen war, und auch ein in Entwicklung befindliches Spiel wurde im Studio abgesagt.

Im Gespräch mit Game Developer haben sich viele ZeniMax-Mitarbeiter Gehör verschafft. "Es war einer der schlimmsten Tage in einem Job, den ich je in meinem ganzen Leben hatte", sagte der derzeitige ZeniMax-Mitarbeiter Page Branson. "Es war so traurig zu sehen, wie die Menschen so verzweifelt und verwirrt waren und nicht wussten, ob sie am Ende des Tages einen Job haben würden - oder ob die Entlassungen sogar bis zum Ende des Tages erledigt wären."

"Das ist nicht in Ordnung. Das war nicht normal. Es ist mir egal, wie oft sie es tun, um es normal erscheinen zu lassen - das ist es nicht. Die Art und Weise, wie sie es tun, ist unmenschlich", sagte Autumn Mitchell, Senior QA-Testerin bei ZeniMax.

Zu den Verlusten bei ZeniMax gehörten offenbar Personen, die für die Fortführung und Entwicklung der wichtigsten Titel, namentlich The Elder Scrolls Online, sehr wichtig waren. Branson sagte, dass die Hinterbliebenen versuchen, die Scherben so gut wie möglich aufzusammeln, aber es ist klar, dass die Moral auf einem historischen Tiefpunkt ist. Diesen Aussagen zufolge scheint es eine klare Diskrepanz zwischen der Führung bei Xbox und den Leuten zu geben, die an den Spielen arbeiten.