ZeniMax Media verlängert die Rechte an Quake, Wolfenstein, Dishonored und mehr Die Muttergesellschaft will viele ihrer Franchises schließen, was vielleicht ein Zeichen für zukünftige Projekte ist?

HQ Für diejenigen, die auf zukünftige Spiele in den Serien Quake, Wolfenstein, Deathloop und Dishonored hoffen, können wir jetzt berichten (gemäß Justia Trademarks), dass die Rechte an der Spielserie am 6. Mai von ZeniMax Media verlängert wurden, die wiederum Teil der größeren Familie von Microsoft ist. Wie ihr seht, handelt es sich hierbei um etablierte Spielserien, von denen es einige schon länger gibt als andere, nicht zuletzt Quake, die zuletzt Arenakämpfe in Quake Champions aus dem Jahr 2017 demonstrierte, wo die Spielserie auf den Zug aufsprang, um andere "Helden-Shooter" wie Overwatch mit klassenbasierten Kriegern zu bekämpfen. Legenden wie Doom Slayer, B.J. Blazkowicz und der Coverboy des Spiels Ranger traten gegen Sorlag, Anarchy und Visor von Quake III Arena an. Der Erhalt der Rechte ist eine Voraussetzung, um neue Spiele innerhalb der jeweiligen Marken zu machen, auch wenn das allein noch kein Beweis dafür ist, dass sie sich in der Entwicklung befinden. Aber die Spielserie nicht loszulassen, könnte ein Hinweis auf eine Art Indiz sein. Quake ruht nun schon seit fast acht Jahren, daher hoffen wir aufrichtig, dass die Spielserie in Zukunft das Licht der Welt erblicken wird. Könnte es das nächste Spiel von id Software sein, nachdem Doom: The Dark Ages veröffentlicht wurde? Welches Spiel würdest du gerne als nächstes sehen?