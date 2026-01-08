ZeniMax legt dar, was man von The Elder Scrolls Online im Jahr 2026 erwarten kann

HQ

ZeniMax hat die Roadmap für 2026 für The Elder Scrolls Online veröffentlicht und enthüllt, was im Laufe des Jahres auf das Spiel zukommt. Die Roadmap verzichtet auf das frühere Format, das heißt, sie beginnt im Frühling mit Season Zero und erweitert sich dann um Season One und Season Two im Sommer und Herbst – und führt uns erneut in den Winter.

Da das Spiel kürzlich von seinem traditionelleren großen jährlichen Update-Stil zu einem häufigeren saisonalen Modell abgewichen ist, ist für das kommende Jahr viel geplant, aber wie auf der Roadmap erwähnt, werden keine festen Termine genannt, da sich die Dinge ändern können.

Für Season Zero im Frühjahr erwartet man ein Classes & Combat Update, das die Dragonknight Klasse und die Two-Handed Weapon Skill-Linien betrifft. Darüber hinaus gibt es ein neues The Night Market Gruppenevent, einen frischen Tamriel Tomes -thematisierten Battle Pass, neue verdienbare Belohnungen bei The Gold Coast Bazaar, ein PvP-Fortschrittssystem, neue Overland Schwierigkeitsoptionen und mehrere Erweiterungselemente, die ins Grundspiel eingeführt werden, darunter Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood, Imperial City, und mehr.

Zwischen Season Zero und One gibt es ein weiteres Classes & Combat -Update, das das Werewolf anspricht und ein visuelles sowie Balance-Update und Aktualisierung hinzufügt.

Dann kommt Season One im Sommer. Dies wird neue Geschichten und Quests zu Thieves Guild und Sheogorath hinzufügen, das Sage's Vault -System einführen, mehrstufige kooperative Weltereignisse hinzufügen, das High Seas of Tamriel Ingame-Event einführen, die Crimson Veldt Trial hinzufügen und dann mit einem weiteren Classes & Combat -Update abschließen, das sich auf die Warden Klasse konzentriert.

Zum Schluss haben wir im Herbst Season Two. Dies beginnt mit einem Classes & Combat -Update, das auf die Klasse Sorcerer abzielt, und wird dann von The Night Market Returns Gruppenereignis, Moon Hunter Keep und March of Sacrifices Solo-Dungeons, neuen groß angelegten Weltereignissen in Skyrim und der Hinzufügung von Greymoor zum Basisspiel gefolgt.

Werfen Sie einen Blick auf die vollständige Roadmap unten.