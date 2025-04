ZeniMax enthüllt erstes Kapitel der erweiterungslosen Zukunft von The Elder Scrolls Online

HQ

ZeniMax Online Studios kündigte vor einiger Zeit an, dass es das jährliche Expansionsformat von The Elder Scrolls Online zugunsten eines saisonaleren Ansatzes abschaffen wird, alles in dem Bestreben, Fans und Spielern das ganze Jahr über einen stetigeren Strom von Inhalten zu bieten, anstatt eine große Menge an Inhalten im Sommer und dann eine rieselnde Menge über den Rest des Jahres herum. Wir wissen jetzt, wie das aussehen wird, denn der "2025 Content Pass" wurde enthüllt und bestätigt, dass das Spiel eine Hommage an seine Anfänge sein wird.

TESO wird sich an den Veröffentlichungsrhythmus im Juni halten und Seasons of the Worm Cult - Part 1 debütieren, das eine Geschichte aufgreift und fortsetzt, die erstmals bei der Veröffentlichung des MMOs im Jahr 2014 begann. Es wird ein neues Gebiet zum Erkunden und eine weitere Handlung geben, der wir folgen können, und was wir erwarten können, erfahren wir:

"Die Insel der Sonnenwende, die durch die mysteriöse sich windende Mauer geteilt ist, wird vom gefürchteten Wurmkult heimgesucht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Spiels setzt die Seasons of the Worm Cult-Saga eine Geschichte fort, die im ESO-Basisspiel begann, obwohl die Spieler die ursprüngliche Geschichte des Spiels nicht abgeschlossen haben müssen, um in den Genuss dieses Spiels zu kommen."

Seasons of the Worm Cult - Part 1 startet am 2. Juni auf PC/Mac und wird dann am 18. Juni von den Konsolen-Editionen gefolgt, die das gestaffelte Release-Setup für TESO-Inhalte fortsetzen. Es wird Teil des 2025 Content Pass sein, das auch das jetzt verfügbare Fallen Banners Dungeon Pack enthält, das Writhing Wall Event, das für Q3 dieses Jahres geplant ist und ein "weltveränderndes In-Game-Event" verspricht und das etwa zur gleichen Zeit wie das Feast of Shadows Dungeon Pack debütieren wird, plus das Seasons of the Worm Cult - Part 2, wenn es im 4. Quartal debütiert und eine Zonenerweiterung und das Story-Finale bietet.

Wenn es darum geht, was die Fans in diesem Jahr sonst noch bei TESO erwarten können, verspricht das Writhing Wall Event folgendes:

"Die Sonnenwende wird durch die sich windende Mauer in zwei Hälften geteilt, eine gigantische magische Barriere, die der Wurmkult nutzt, um seine Aktivitäten im Osten der Insel zu verbergen und zu schützen. Eine weitere Premiere in ESO ist, dass die sich windende Mauer später in diesem Jahr im Mittelpunkt eines weltverändernden kollaborativen Ingame-Events stehen wird, bei dem sich die Spieler zusammenschließen müssen, um die Barriere zu überwinden, auf die andere Seite zu durchbrechen und die Tür zu Seasons of the Worm Cult Part 2 zu öffnen."

Die Dungeon-Pakete bieten "zwei einzigartige PvE-Dungeons für vier Spieler, komplett mit ihren eigenen Handlungssträngen, Herausforderungen, Erfolgen und Belohnungen". Darüber hinaus können wir erwarten, dass die Sommerinhalte zusammen mit Update 46 veröffentlicht werden, die ein "neues Subklassen-System einführen, das es Spielern ermöglicht, bis zu zwei der drei Klassen-Fertigkeitslinien ihres Charakters durch die der anderen sechs Klassen zu ersetzen, " und Hero's Return, das "für Spieler gedacht ist, die ESO schon eine Weile nicht mehr gespielt haben, wird dieses System als perfekte Auffrischung dienen, um den Spielern den nahtlosen Wiedereinstieg in die Welt von Tamriel zu erleichtern."

Werden Sie sich alle neuen The Elder Scrolls Online -Inhalte ansehen?