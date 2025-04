ZeniMax-Beschäftigte drohen mit Streik wegen festgefahrener Tarifverhandlungen

HQ

Die ZeniMax-Gewerkschaft hat für einen Streik gestimmt, falls die Tarifverhandlungen mit Microsoft weiter ins Stocken geraten. Die Gewerkschaft besteht aus über 300 QA-Mitarbeitern der Muttergesellschaft von Fallout, Elder Scrolls und Doom und wurde bereits 2023 gegründet.

Laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft (via GamesRadar) sind mehr als 94 Prozent der Mitglieder für die Genehmigung eines Streiks. Das bedeutet zwar nicht, dass ein Streik unvermeidlich ist, aber es zeigt die Unterstützung, die hinter einem solchen steht, wenn er stattfinden sollte, und wie satt die Arbeiter von ihren aktuellen Bedingungen zu sein scheinen.

"Wir haben keine Angst, unsere gewerkschaftliche Macht zu nutzen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin großartige Spiele machen können", sagte Gewerkschaftsmitglied und leitender QA-Tester Skylar Hinnant. "Wir alle wollen arbeiten. Wir hoffen, dass Microsoft es uns ermöglicht, dies mit Würde und Fairness für alle zu tun, indem wir einen ersten Vertrag mit unserer Gewerkschaft abschließen."

"Obwohl wir eines der größten Unternehmen der Welt sind, mussten wir ständig für das kämpfen, was das Nötigste sein sollte. Ihren Mitarbeitern als Multi-Billionen-Dollar-Unternehmen einen existenzsichernden Lohn zu zahlen, ist das Mindeste, was sie tun können. Wenn Microsoft jedoch am Verhandlungstisch angesprochen wird, tut es so, als ob wir zu viel verlangen", fügte Aubrey Litchfield, Associate QA Tester, hinzu.

Obwohl seit der Gründung der Gewerkschaft mehr als zwei Jahre vergangen sind, scheinen die Beschäftigten immer noch für Sozialleistungen, angemessene Löhne und genügend finanzielle Sicherheit zu kämpfen, um mit der Planung für die Zukunft beginnen zu können.