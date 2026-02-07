Zendaya und Robert Pattinson heiraten beim ersten vollständigen Anblick The Drama

HQ

In ein paar Monaten wird die Produktionsfirma A24 ihre nächste mit Spannung erwartete Rom-Com präsentieren. Bekannt als The Drama ist dieser Film ein komplexer, der zeigt, wie Robert Pattinson und Zendaya sich unsterblich verlieben, wenn auch ein recht deutliches Geständnis von Zendaya, das offenbar die Grundlagen ihrer Beziehung erschüttert hat.

Nachdem sie sich gegenseitig ihre dunkelsten und eindringlichsten Geheimnisse erzählt haben, teilt Zendayas Figur Emma Harwood einige Informationen, die vielleicht begraben bleiben sollten. Dies führt zu einem komplizierten Verlobungsprozess, da das Paar, hauptsächlich Pattinsons Charlie Thompson, versucht, über das schockierende Geständnis hinwegzukommen.

The Drama soll ab dem 3. April in den Kinos Premiere feiern, und da der Film von Kristoffer Borgli aus Dream Scenario geschrieben und inszeniert wurde, kann man sogar unten den Trailer sehen.