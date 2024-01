Zendaya über ihre Rückkehr zu Dune 3: "Es ist ein Ja von mir"

HQ

Trotz der Tatsache, dass Dune: Part Two noch nicht erschienen ist, gab es bereits einige Gerüchte über einen dritten Film der Reihe. Regisseur Denis Villeneuve gab kürzlich bekannt, dass er das Drehbuch für den Film fertig geschrieben hat, und erst diesen Freitag verriet Zendaya in einem Cast-Interview auf Fandango, dass sie bereit für eine Rückkehr wäre.

"Wären wir am Boden? Ich meine, natürlich", sagte Zendaya. "Jedes Mal, wenn Denis anruft, ist es zumindest ein Ja von mir. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe Messiah angefangen und dachte mir: 'Woah, ich drehe nur den ersten Film. Lassen Sie mich noch einmal auf den ersten zurückkommen.« Es gibt so viel zu verarbeiten, und ich denke, es gibt keine besseren Hände mit besserer Fürsorge und Liebe dafür als ihn [Villeneuve]."

Sie fuhr fort: "Wann immer er bereit ist. Ich weiß, dass er in vielerlei Hinsicht ein Perfektionist ist und Dinge nicht teilen möchte, wenn er nicht vollständig dazu bereit ist. Also respektiere ich das und warte, bis er bereit ist."

Dune: Part Two kommt am 1. März 2024 in die Kinos.

Danke, The Hollywood Reporter.