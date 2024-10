Zendaya über Euphoria: Staffel 3: "Ich weiß eigentlich nicht viel darüber, was passiert"

Wir haben von offizieller Seite sehr wenig über die dritte Staffel von Euphoria gehört, aber was wir häufig gesehen haben, ist, dass die Serie nicht in die High School zurückkehren wird. Die Schauspieler und Darsteller, die weiter altern, müssen keine Teenager und Jugendlichen mehr darstellen, da die Serie in der Zeit nach vorne springt und sich um etwas reifere Versionen der Charaktere dreht.

Dies wurde von Rue-Darstellerin Zendaya in einem Interview im Podcast "The Awardist" von Entertainment Weekly bestätigt, in dem sie sagt: "Ich weiß eigentlich nicht viel darüber, was passiert. Ich weiß nicht genau, wie die Saison aussehen wird, aber ich weiß, dass der Zeitsprung stattfindet."

Zendaya merkte auch an: "Es ist wichtig, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Highschool-Dramen gibt, mit denen man umgehen kann... Und dann betrügt sie ihren Freund wieder!" "

Einige der früheren Gerüchte rund um die dritte Staffel von Euphoria haben mit der Idee gespielt, dass Rue schwanger ist oder Rue sogar Detektivin wird. Ob eines dieser Konzepte es in die eigentliche Staffelprämisse schaffen wird, bleibt abzuwarten, aber zweifellos werden wir ab nächstem Jahr festere Gerüchte hören, da die Produktion der Serie voraussichtlich im Januar 2025 beginnen wird.