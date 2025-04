Selenskyj fordert Gerechtigkeit für 183.000 von Russland begangene Kriegsverbrechen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gefordert, dass Russland für über 183.000 dokumentierte Kriegsverbrechen, die seit dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine im Jahr 2022 begangen wurden, zur Rechenschaft gezogen wird.

In seiner Rede am dritten Jahrestag des russischen Rückzugs aus Butscha forderte Selenskyj Gerechtigkeit, um weitere Gräueltaten zu verhindern, und verwies auf die laufenden Ermittlungen zu Hinrichtungen, Vergewaltigungen und Folter, die von russischen Streitkräften in der Region begangen wurden.

Während die Ukraine die meisten dieser Ermittlungen vor Ort durchführt, hat der IStGH auch hochkarätige Fälle eingeleitet. Trotz einiger Rückschläge, darunter Kürzungen ausländischer Mittel, die sich auf die Rechenschaftspflicht auswirken, bleibt die Ukraine entschlossen in ihrem Streben nach Gerechtigkeit.