Zelenskyj aus der Ukraine untersucht eine Sicherheitspartnerschaft mit Jordanien

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Sonntag, dass er eine mögliche Sicherheitspartnerschaft mit Jordaniens König Abdullah II. diskutiert habe, die sich auf die Verteidigung gegen Drohnenangriffe konzentriert, angesichts der steigenden Spannungen durch den andauernden Iran-Konflikt. Selenskyj sagte Reportern über Telegram, dass die Gespräche "die Gesamtsituation im Nahen Osten und in der Golfregion" sowie die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen abdeckten.

Kiew bietet seine Luftverteidigungsexpertise und Drohnentechnologie den Golfstaaten an, die Schutz vor iranischen Drohnenangriffen suchen. Selenskyj betonte die Erfahrung der Ukraine und stellte fest, dass vier Jahre Krieg gegen Russland, einschließlich iranisch hergestellter Drohnenangriffe, die Notwendigkeit eines einheitlichen Systems zum Schutz von Menschen und kritischer Infrastruktur gelehrt haben.

Die Gespräche mit Jordanien folgen auf die jüngsten Vereinbarungen der Ukraine zur Verteidigungszusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Selenskyj sucht breitere Unterstützung von den Golfstaaten, da die Ukraine unsicher über westliche Militärhilfe und Finanzierungsprobleme für die inländische Waffenproduktion herrscht.