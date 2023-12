Zelda selbst könnte in zukünftigen Zelda-Spielen spielbar sein

HQ

Wir sind wahrscheinlich nicht die einzigen, die Link als Kinder irgendwann mit Zelda verwechselt haben, was nicht allzu seltsam ist, wenn man bedenkt, dass die Spiele The Legend of Zelda heißen - aber Link als Protagonisten haben. Einer, der zugibt, dass es zumindest etwas seltsam ist, ist der langjährige Produzent der Serie, Eiji Aonuma.

In einem Interview mit IGN wurde er gefragt, ob wir jemals die Kontrolle über Zelda übernehmen werden, und antwortete, dass wir in zukünftigen Installationen der Serie tatsächlich als Zelda selbst spielen könnten:

"Es ist interessant, wenn man an den Namen der Serie denkt, The Legend of Zelda, aber Link ist immer die Hauptfigur. Zelda war schon immer involviert und sie haben eine Beziehung und ihre eigenen Regeln in jedem der Spiele, aber es stimmt, dass ich denke, dass es immer Raum gibt, über diese Art von Dingen und Zeldas Rolle nachzudenken. Und vielleicht gibt es in Zukunft eine Möglichkeit für so etwas."

Wie sehr würdest du dich für einen Zelda-Titel interessieren, in dem du zumindest bis zu einem gewissen Grad als Zelda spielst?