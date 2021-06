Zelda rast auf Eponator Zero ins erste DLC von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Wie ihr vielleicht wisst, wird Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung dieses Jahr frische DLC-Inhalte bekommen. Nintendo präsentierte in ihrem E3-Stream, einige der kommenden Überraschungen, die Spieler schon in wenigen Tagen ausprobieren dürfen. Wir geben euch noch einmal einen kleinen Überblick darüber und hängen unten viele neue Screenshots an.

Im Season Pass (20 Euro) werden bis Ende des Jahres zwei Add-Ons ausgeliefert, ein Teil - "Antike Lebenszeichen" - erscheint schon am 18. Juni. Enthalten sind der Wächter-Veteran (das ist eine neue Spielfigur) sowie zwei weitere Waffengattungen für Link (Doppelklauen) und Zelda (das Motorrad Eponator). Ihr werdet nach Installation des kostenpflichtigen Content-Updates neue Herausforderungen im Spiel vorfinden, darunter gefährlichere Varianten bestehender Elite-Gegner und den neuen Schwierigkeitsgrad „Apokalypse".

Das zweite DLC, "Die Wächter der Erinnerung", ist für November geplant und es soll eine umfangreichere Erweiterung sein. Geplant sind Zusatzepisoden mit eigenen Gefechten, weiteren Charakteren und mächtigen, neuen Fähigkeiten für die bestehenden Spielfiguren.