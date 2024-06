Zelda: Echoes of Wisdom scheint nur 6 GB Switch-Speicher zu benötigen

HQ

In diesen Zeiten, in denen es fast keine Obergrenze zu geben scheint, wie groß AAA-Spiele werden können (die größten haben längst 200 Gigabyte überschritten), ist es schön, dass Nintendo so hart wie eh und je daran arbeitet, Ihren Speicherplatz zu optimieren und nicht zu verschwenden.

Aus diesem Grund vermuten wir, dass Sie Ihre Switch nicht aufräumen müssen, um The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September zu genießen. Das Spiel wurde mit allen Informationen in den Nintendo eShop aufgenommen, und dank dessen wissen wir jetzt, dass das Abenteuer auf bescheidene 6,1 Gigabyte begrenzt sein wird.

Es ist noch einen Monat bis zur Premiere, aber erwarten Sie keine großen Änderungen, da dies wahrscheinlich das sein wird, was tatsächlich benötigt wird (es ist ungefähr das gleiche wie bei The Legend of Zelda: Link's Awakening). Und dafür sind wir dankbar.