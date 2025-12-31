Zelda: Breath of the Wild ist dank eines neuen Mods jetzt in VR spielbar

HQ

Es wäre leicht, Nintendo als desinteressiert an virtueller Realität abzutun, da es keine Headsets für die Switch gibt und somit keine Möglichkeit, solche Titel zu spielen. Aber das wäre nicht ganz fair.

Zum einen hatten sie einst Virtual Boy, das als frühes VR betrachtet werden kann, und zum anderen veröffentlichten sie vor ein paar Jahren Nintendo Labo: VR Kit - das tatsächlich primitive VR war. Natürlich finden viele Leute das schade, denn ihre Spielwelten wie das Pilzkönigreich und Hyrule wären wunderbar in VR zu erkunden.

Glücklicherweise gibt es immer einfallsreiche Modder, und inzwischen ist es einer Gruppe gelungen, The Legend of Zelda: Breath of the Wild aus der Ego-Perspektive in VR spielbar zu machen.

Der Mod bietet:



Vollständig stereo-gerendert mit 6DOF. Es wird kein alternatives Augenrendering verwendet.



Volle Hand- und Armunterstützung. Du kannst dich in die schicksten Klamotten werfen.



Führe Waffen, Fackeln und Bokoblin-Waffen in den Kampf.



Gestikuliert, um Waffen auszurüsten und zu werfen.



Nutze Bewegungssteuerung, um mit der Welt zu interagieren, Rätsel zu lösen oder Feuer zu legen.



Optionaler Third-Person-Modus.



Große Mod-Kompatibilität. BetterVR verändert nur den Code und keine Spieldaten. Die meisten anderen Mods sollten kompatibel sein.



Man muss das Spiel selbst besitzen, um den Mod nutzen zu können, und die Entwickler lehnen raubkopierte Kopien ab, aber wir vermuten, dass Nintendo von diesem Schritt ohnehin nicht begeistert sein wird. Wenn du sehen möchtest, wie Hyrule aus VR-Sicht aussieht, schau dir das untenstehende Video an. Beeil dich, denn es besteht die Gefahr, dass es verschwindet.