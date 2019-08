Zeitreise durch The Great Perhaps startet heute

Heute veröffentlicht Daedalic Entertainment ein neues Point&Click-Adventure namens The Great Escape, das sich unsere Autorin Anne in der letzten Woche für euch angesehen hat. Die Hamburger haben das Spiel nicht selbst entwickelt, sondern sorgen lediglich mit ihrer Branchenerfahrung für den Vertrieb - verantwortlich ist ein kleines Indie-Team namens Caligari Games aus Russland. Thematisch wirft euch der Titel in ein Zeitreise-Szenario, das der kleine Astronaut mit unserer Hilfe irgendwie entwirren muss. Leider gibt es einige Probleme, über die ihr in unserem kurzen Text mehr erfahrt. Für knapp drei Stunden seid ihr an einem Abend aber gut beschäftigt. Mehr visuelle Impressionen hat Anne für euch auf ihren Screenshots festgehalten.

