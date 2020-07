Zeitplan von Everspace 2 aktualisiert

Die Entwicklung des Weltraum-Shooters Everspace 2 scheint stetig Fortschritte zu erzielen, zumindest deutet ein neues Update auf der Kickstarter-Seite des Spiels darauf hin. Neben visuellen Anpassungen am vollbeladenen HUD werden dort bevorstehende Änderungen am Flugverhalten der Raumschiffe beschrieben, die Teile der Community an die Entwickler adressierten. Rockfish Games hat uns vor einigen Tagen zudem kontaktiert, um den aktualisierten Veröffentlichungszeitplan des Weltraum-Actionspiels mit uns durchzugehen. In der Pressemitteilung werden verschiedene Meilensteine der laufenden Produktion grob datiert, an denen sich die kommenden PR-Kampagnen orientieren werden.

Im September steht nach wie vor der Open-Beta-Termin bevor, allerdings gibt es noch kein genaues Datum für diese Gelegenheit. Im Dezember soll die Early-Access-Phase eingeleitet werden, die es zahlenden Kunden ermöglicht, die frühe Version von Everspace 2 zu kaufen und zu spielen. Frühestens 2022 soll das Projekt so weit vorangeschritten sein, dass eine Veröffentlichung in Erwägung gezogen werden kann. Wer es schon jetzt nicht mehr abwarten kann, der darf auf Steam eine kostenlose Demoversion der rohen Alpha-Spielerfahrung ausprobieren. Laut unserem PR-Partner Swordfish PR haben bereits über 90.000 Leute diese Demo heruntergeladen.