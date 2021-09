Zeitplan der Tokyo Game Show für 2021 einsehbar

HQ

In diesem Jahr wird die Tokyo Game Show (TGS) 25 Jahre alt und obwohl die Veranstaltung aufgrund der weiterhin herausfordernden Corona-Situation nicht im gewohnter Form stattfinden wird, bereiten sich die Organisatoren Computer Entertainment Supplier's Association, Nikkei und Dentsu auf ein paar geschäftige Tage vor. Die TGS 2021 findet vom 30. September bis zum 3. Oktober statt und wir haben nun eine ungefähre Vorstellung davon, was uns während der viertägigen Messe erwartet (einige Slots sind noch offen oder leer).

Am ersten Tag, dem 30. September, gibt es natürlich die Eröffnungsshow und im weiteren Verlauf des Tages können wir uns unter anderem auf King of Fighters XV freuen. Wenig später findet Microsofts Tokyo-Game-Show-Showcase für 2021 statt, das "einige exklusive Neuigkeiten und Inhalte" verspricht. Konami plant einen Livestream mit "Updates zu wichtigen Titeln", Spike Chunsoft ist am Start und Capcom zeigt uns noch einmal ihre aktuellen Games.

Der 1. Oktober wird durch die neue Ausgabe von "Square Enix Presents" hervorgehoben. In diesem Slot will der Publisher "die neuesten Nachrichten zu kommenden Titeln zusammen mit den vorab angekündigten Informationen" aufbereiten. Je 50-minütige Präsentationen für Bandai Namco, 505 Games und Sega/Atlus sind darüber hinaus an diesem Tag geplant, doch wir kennen noch nicht allzu viele Details.

Der 2. Oktober wird etwas langsamer sein, das Spannendste ist vielleicht das Programm von Koei Tecmo. Um die Show abzurunden, zeigt uns Ubisoft am 3. Oktober Far Cry 6. Arc System Works, NC Soft und der Genshin-Impact-Entwickler Mihoyo werden im Laufe des letzten Tages auftreten, bevor die Tokyo Game Show mit einer Abschlusszeremonie beendet wird.

Den vollständigen Zeitplan findet ihr auf dieser Seite, doch beachtet bitte, dass die angegebenen Uhrzeiten der japanischen Standradzeit entsprechen. Die liegt aktuell sieben Stunden vor unserer - ihr müsst euch also einen Wecker stellen, wenn ihr die Termine verfolgen wollt. Zur Lokalisation gibt es noch keine Informationen.

30. September



Gameragame: Dyson Sphere Program und Warriors of the Nile 2

SNK: King of Fighters XV

SK Telecom: Portfoliopräsentation

Team Madness Games: It's Mealtime

Microsoft: "exklusive Nachrichten und Inhalte"

Konami: Yu-Gi-Oh! Master Duel und weitere Titel

Spike Chunsoft: unbekannt (wahrscheinlich Danganronpa)

D3Publisher: unbekannt (Earth Defence Force?)

Capcom: aktuelle Spiele

Izanagi Games: Yurukill: the Calumination Games



1. Oktober





Diverse Entwickler

Happinet: Portfoliopräsentation

505 Games: kommende Spiele

Square Enix: „kommende Spiele und zuvor getätigte Ankündigungen"

Bandai Namco: The Idolmaster Starlit Season

Level 5: unbekannt

Sega / Atlus: unbekannt (Persona?)



2. Oktober





Happinet: Portfoliopräsentation

Tencent Games: Saint Seiya: Rising Cosmo, Manasis Refrain und Alchemy Stars

TGS: Japan Game Awards

Lilith Games: Warpath

Gungho Online Entertainment: unbekannt

TGS: Japan Game Awards

Koei Tecmo: Nobunaga's Ambition Shinsei, Dynasty Warriors 9 Empires, Blue Reflection: Second Light

Konami: Tokimeki Memorial Girl's Side 4th Heart

DMM Games: unbekannt



3. Oktober