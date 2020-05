Zeitparadoxon enthüllt uraltes Gameplay von Prince of Persia Redemption

Es ist nun fast zehn Jahre her, dass Prince of Persia: Die vergessene Zeit auf Xbox 360, PS3 und PC veröffentlicht wurde. Viele Spieler haben sich danach von der Serie verabschiedet, da Ubisoft mit Ausnahme eines Handy-Games keine weiteren Ableger der magischen Adventure-Reihe veröffentlicht hat. Allerdings wurde an einem gearbeitet, wie uns ein jahrealtes Youtube-Video diese Woche vor Augen führte.

Gestern wurde plötzlich ein altes Gameplay-Video bemerkt, das anscheinend seit acht Jahren einsehbar ist. Zu sehen ist fortgeschrittenes Gameplay von etwas, das als Prince of Persia Redemption bezeichnet wird. Das Spiel zeigt einen kurzhaarigen Prinzen, der gegen magische Sandmonster ankämpft und es wenig später mit einer gewaltigen Kreatur zu tun bekommt. Wir sehen viele bekannte Elemente der Reihe, darunter Wallruns und den Einsatz des Dolches der Zeit. Unklar ist allerdings, warum dieses Projekt niemals das Licht der Welt erblickt hat.

Nun stehen natürlich viele Fragen im Raum. Wie konnte das Video acht Jahre lang unentdeckt bleiben und hat das alles vielleicht etwas damit zu tun, dass Ubisoft Anfang der Woche "Prince of Persia 6" als Domainname einer Webseite registriert hat? Die Antworten wird der Sand der Zeit freilegen, wenn ihm danach ist.