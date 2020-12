Zeitherausforderungen in Crash Bandicoot: On the Run!

Nachdem die N.Sane-Trilogie 2016 das orangefarbene Beuteltier Crash Bandicoot wiederbelebt hat, ist der abgedrehte Beuteldachs plötzlich überall. Ein Remake von Crash Team Racing startete letztes Jahr und erst vor einigen Monaten haben wir Crashs Freunde in einem neuen 3D-Abenteuer begrüßen dürfen. 2021 wird es einen weiteren Ausflug für das ehemalige PS1-Maskottchen geben, denn ein Handyspiel mit dem Titel Crash Bandicoot: On the Run! steht uns bevor.

Gamespot hat einige Details dazu in die Finger bekommen und berichtet von Zeitherausforderungen, die genauso zu funktionieren scheinen, wie man das aus der Hauptserie kennt: Man versucht ein vorgegebenes Level in der schnellstmöglichen Zeit zu beenden. Unterwegs lassen sich spezielle Kisten einsammeln, die einen Wertungsbonus verleihen. Eure finale Zeit bestimmt, welche Trophäe ihr für eure Mühen erhaltet. Highscore-Listen werden die besten und waghalsigsten Spieler der Community hervorheben und zu Bestzeiten motivieren.

Spannend ist das alles, weil der Titel ein Endless-Runner ist, man prinzipiell also von allein läuft. Crash Bandicoot: On the Run! wird in Europa voraussichtlich 2021 auf Android- und iOS-Geräten veröffentlicht. Spieler können sich bereits für das Spiel registrieren lassen, was an spezielle Boni gekoppelt ist.