Zeitexklusive PS5-Deals bleiben für Deathloop und Ghostwire Tokyo bestehen

Mit dem Kauf von Zenimax durch Microsoft erleben wir einen gewaltigen Wandel in der Gaming-Branche. Einige Leute fragen sich sicher, welche Auswirkungen diese Akquisition insbesondere auf die beiden kommenden Titel Deathloop und Ghostwire Tokyo hat, denn diese beiden Games sind zeitexklusiv an die Playstation 5 gekoppelt. Nun gehören sie zum Hauptkonkurrenten Microsoft, kommt es da nicht vielleicht zu Problemen?

Der Xbox-Chef Phil Spencer bestätigte gegenüber Bloomberg, dass Microsoft die Exklusivität der Playstation 5 für beide Spiele anerkennt und folglich keine unmittelbaren Änderungen geplant seien. Wie das bei zukünftigen Titeln aussieht, werde der Konzern "im Einzelfall" entscheiden müssen, so der Manager. Da Microsoft Zenimax wahrscheinlich nicht nur gekauft hat, um dessen Spiele in den Xbox Game Pass aufzunehmen (was sicher nicht 7,5 Milliarden US-Dollar gekostet hätte), dürften Xbox-Spieler in Zukunft mit großem Interesse die Arbeitsergebnisse der internen Studios Bethesda, Id Software, Arkane, Machine Games und Tango Gameworks abwarten.

Quelle: Jason Schreier.