Zeiten und wie man diese Woche die Champions League K.-o.-Playoffs anschaut

HQ

Die K.-o.-Runden der UEFA Champions League beginnen diese Woche mit dem Hinspiel der K.-o.-Play-offs, der Phase vor dem Achtelfinale, bei denen Teams wie Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Juventus, Inter Mailand oder Atlético de Madrid diese Extrarunde spielen müssen, nachdem sie in der Ligaphase den Ball verpasst haben.

Es wird acht Spiele geben, vier am Dienstag und vier am Mittwoch, wobei der erste Tag ein Rückspiel von Real Madrid gegen Benfica bringt, das erst vor zwei Wochen mit einem der bemerkenswertesten Momente der modernen Champions-League-Geschichte endete, als Benfica sich mit einem Tor in letzter Minute gegen Real Madrid durch seinen Torwart qualifizierte.

Hier sind alle Champions-League-Spiele, die Sie diese Woche sehen können, und welche Sender diese Spiele in ganz Europa übertragen

Champions-League-Spiele diese Woche

Dienstag, 17. Februar



Galatasaray gegen Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco gegen Paris: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Borussia Dortmund gegen Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica gegen Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Mittwoch, 18. Februar



Qarabağ gegen Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Club Brügge gegen Atlético de Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bodø/Glimt gegen Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiakos gegen Leverkusen: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Das Rückspiel der K.-o.-Runde findet nächste Woche am 24. und 25. Februar statt, gefolgt von einem Unentschieden am 27. Februar, mit Achtelfinalen für den 10./11. und 17./18. März.

Wo man die UEFA Champions League live sehen kann:



Belgien: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet



Kroatien: HRT, Arena Sport



Tschechien: TV Nova



Dänemark: Viaplay



Finnland: MTV Oy



Frankreich: Canal+



Deutschland: DAZN, Amazon Prime, ZDF



Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo



Ungarn: RTL, Sport 1



Island: Syn, Viaplay



Italien: Sky, Amazon Prime



Niederlande: Ziggo Sport



Norwegen: TV2 Norwegen



Polen: Canal+



Portugal: Sport TV, DAZN



Republik Irland: RTE, Premier Sports, Virgin Media



Spanien: Movistar+



Schweden: Viaplay



Türkei: TRT



Vereinigtes Königreich: TNT Sports, Amazon Prime, BBC

