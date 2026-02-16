Zeiten und wie man diese Woche die Champions League K.-o.-Playoffs anschaut
Die UEFA Champions League beginnt diese Woche mit den K.o.-Runden.
Die K.-o.-Runden der UEFA Champions League beginnen diese Woche mit dem Hinspiel der K.-o.-Play-offs, der Phase vor dem Achtelfinale, bei denen Teams wie Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG, Juventus, Inter Mailand oder Atlético de Madrid diese Extrarunde spielen müssen, nachdem sie in der Ligaphase den Ball verpasst haben.
Es wird acht Spiele geben, vier am Dienstag und vier am Mittwoch, wobei der erste Tag ein Rückspiel von Real Madrid gegen Benfica bringt, das erst vor zwei Wochen mit einem der bemerkenswertesten Momente der modernen Champions-League-Geschichte endete, als Benfica sich mit einem Tor in letzter Minute gegen Real Madrid durch seinen Torwart qualifizierte.
Hier sind alle Champions-League-Spiele, die Sie diese Woche sehen können, und welche Sender diese Spiele in ganz Europa übertragen
Champions-League-Spiele diese Woche
Dienstag, 17. Februar
- Galatasaray gegen Juventus: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco gegen Paris: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund gegen Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica gegen Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Mittwoch, 18. Februar
- Qarabağ gegen Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Club Brügge gegen Atlético de Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt gegen Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiakos gegen Leverkusen: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Das Rückspiel der K.-o.-Runde findet nächste Woche am 24. und 25. Februar statt, gefolgt von einem Unentschieden am 27. Februar, mit Achtelfinalen für den 10./11. und 17./18. März.
Wo man die UEFA Champions League live sehen kann:
- Belgien: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet
- Kroatien: HRT, Arena Sport
- Tschechien: TV Nova
- Dänemark: Viaplay
- Finnland: MTV Oy
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: DAZN, Amazon Prime, ZDF
- Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo
- Ungarn: RTL, Sport 1
- Island: Syn, Viaplay
- Italien: Sky, Amazon Prime
- Niederlande: Ziggo Sport
- Norwegen: TV2 Norwegen
- Polen: Canal+
- Portugal: Sport TV, DAZN
- Republik Irland: RTE, Premier Sports, Virgin Media
- Spanien: Movistar+
- Schweden: Viaplay
- Türkei: TRT
- Vereinigtes Königreich: TNT Sports, Amazon Prime, BBC