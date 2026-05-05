Zeiten für die Euroleague-Playoff-Spiele diese Woche – wird es eine vierte Runde geben?

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Die dritte Runde der Euroleague-Play-offs beginnt heute Abend, am Dienstag, dem 5. Mai, und könnte entscheidend sein, da Real Madrid, Olympiacos und Fenerbahçe alle mit 2:0 führen, nachdem sie letzte Woche die ersten beiden Spiele mit Heimvorteil gewonnen haben. Im Gegensatz zu den NBA-Playoffs sind die Euroleague-Playoffs eine Reihe von Best-of-Fives-Spielen, sodass alles in Spiel 3 enden kann.

Die lokalen Fans in Monaco, Kaunas und Botevgrad (einer bulgarischen Stadt, in der das israelische Team Hapoel Tel Aviv seine provisorische Heimstätte eingerichtet hat) werden jedoch versuchen, dies zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Sie haben ein und möglicherweise zwei Heimspiele, um die Play-offs ins letzte fünfte Spiel zu bringen, das nächste Woche stattfinden würde, aber wieder in Madrid, Athen und Istanbul stattfinden würde.

Die Ausnahme bildet Valencia Basket, das trotz Heimvorteil und dem zweiten Platz in der regulären Saison die ersten beiden Heimspiele verlor: eines 68:67 und das andere 107:105. Panathinaikos hat zwei klare Chancen, sich für die Play-offs zu qualifizieren, und Valencia müsste etwas wirklich Heldenhaftes tun...

Euroleague-Playoff-Spiele (Runde 3)



Hapoel Tel Aviv gegen Real Madrid: Dienstag, 5. Mai, 18:00 Uhr MESZ



Monaco gegen Olympiakos: Dienstag, 5. Mai, 19:45 Uhr MESZ



Zalgiris gegen Fenerbahçe: Mittwoch, 6. Mai, 19:00 Uhr MESZ



Panathinaikos gegen Valencia Basket: Mittwoch, 6. Mai, 20:15 Uhr MESZ



Falls nötig, wird Spiel 4 zwischen dem 7. und 8. Mai, Donnerstag und Freitag, ausgetragen. Falls nötig, wird das Finalspiel 5 zwischen dem 12. und 13. Mai ausgetragen, mit ausreichend Ruhezeit für die letzten vier am 22. und 24. Mai: Halbfinale der direkten Ausscheidung und das Finale im Telekom Center Athen.