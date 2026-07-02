Zeiten des Formel-1-Großen Preises von Großbritannien und wie man live schaut: Chance für Russell und Hamilton?
Der Große Preis von Großbritannien findet an diesem Wochenende in Silverstone statt.
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Die Formel 1 reist zum Großen Preis von Großbritannien 2026 nach Silverstone, wo George Russell versuchen wird, Unterstützung von den Fans zu bekommen, um weiter in der Rangliste aufzusteigen und seinen Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli einzuholen.
Die lokalen Fans werden gespalten sein, denn auch Lewis Hamilton hat echte Chancen auf den Titel bei Ferrari, wenn er jede Gelegenheit nutzt (und hat hier bereits neunmal gewonnen), und Lando Norris, der letztes Jahr gewann, versucht, McLaren einige Punkte zu sparen.
Es wird ein sehr interessanter Grand Prix sein, der vom 3. bis 5. Juli stattfindet. Am Samstag gibt es ein Sprintrennen, das um 13:00 Uhr MEST startet, 12:00 Uhr BST, mit dem Qualifying um 17 Uhr CEST, 16 Uhr BST am Nachmittag und schließlich am Sonntag um 16:00 Uhr MESZ, 15:00 BST, der Grand Prix.
Zeiten des Formel-1-Großen Preises von Großbritannien an diesem Wochenende:
Freitag, 3. Juli
- F1-Training – 12:30 BST / 13:30 CEST
- Sprint-Qualifikation – 16:30 BST / 17:30 CEST
Samstag, 4. Juli
- F1 Sprint – 12:00 BST / 13:00 MESZ
- Qualifikation – 16:00 BST / 17:00 CEST
Sonntag, 5. Juli
- Großer Preis von Großbritannien – 15:00 BST / 16:00 CEST
Wie man MotoGP live in Europa sieht:
Hier ist eine Liste der Rundfunkanstalten für die Formel 1 in Europa, bei denen Sie den Großen Preis von Großbritannien in der Formel 1 an diesem Wochenende verfolgen können
- Österreich: Sky, Servus TV, ORG
- Balkanländer (Bosnien, Serbien, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgien: PlaySports, RTBF
- Bulgarien: Max Sport
- Kroatien: RTL
- Zypern: OmegaTV
- Tschechien: Nova
- Dänemark: TV3, Viaplay
- Finnland: Viaplay
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: Sky, RTL
- Griechenland: ANT1
- Ungarn: M4 MTVA
- Italien: Himmel
- Niederlande: Viaplay
- Norwegen: V Sport 1, Viaplay
- Polen: Eleven Sports
- Portugal: DAZN
- Spanien: DAZN
- Schweden: Viaplay
- Türkei: beIN Sports
- Ukraine: Setanta Ukraine
- Großbritannien und Irland: Sky Sports, Channel 4 (Highlights)