Zeit und wie man das Finale der US Open (Herren- und Dameneinzel) sehen kann

Die US Open werden mit dem vorhersehbarsten Sieg enden. Im Herreneinzel traf Carlos Alcaraz auf Jannik Sinner. Trotz der Bemühungen von Novak Djokovic, sich noch ein wenig länger in der Elite zu halten, und der lobenswerten Leistung von Felix Auger-Aliassime, Sinner in einem Satz zu schlagen, wird das Finale wieder zwischen Alcaraz und Sinner, der Nummer 1 und 2 der Welt, ein oder zwei Schritte über der Konkurrenz stattfinden.

Nach dem Halbfinale am Freitag steht das Finale fest, und die Zeiten der US Open wurden bestätigt: Es beginnt um 20:00 Uhr MEZ, 19:00 Uhr BST am Sonntag, den 7. September. Das ist 14:00 Uhr Ortszeit in New York, eine seltsame Zeit, um das Spiel zu spielen, aber praktisch für europäische Fans, vor allem in einem Spiel, das angesichts des Niveaus der beiden sogar vier oder fünf Stunden dauern kann, wenn sie vier oder fünf Sätze spielen.

Finale des Dameneinzels zwischen Sabalenka und Anisimova

Bei den Damen werden die Fans in New York einen Showdown zwischen Aryna Sabalenka, der Nummer 1 der Welt, erleben, aber auch ihre eigene Amanda Anisimova unterstützen können, einen aufstrebenden Star im Tennis (zweites Grand-Slam-Finale in Folge nach Wimbledon), das im Halbfinale die Fanliebling Naomi Osaka besiegte.

Das Finale der US Open im Dameneinzel beginnt am Samstag, den 6. September, um 20:00 Uhr MEZ und 21:00 Uhr BST.

So sehen Sie das Finale der US Open

Wie bei den meisten ATP-Turnieren können Sie die Finals der US Open nur auf kostenpflichtigen Kanälen verfolgen. Eurosport ist der Hauptkanal für viele europäische Märkte, darunter:



Albanien



Belgien



Bosnien-Herzegowina



Bulgarien



Kroatien



Zypern



Tschechische Republik



Dänemark



Estland



Finnland



Frankreich



Georgien



Griechenland



Ungarn



Island



Niederlande



Norwegen



Polen



Portugal



Schweden



Schweiz



Turkei



Ukraine



Weitere Kanäle sind:

Österreich: Puls4





Italien: Sky Sports



Großbritannien, Irland: Sky Sports



Spanien: Movistar

