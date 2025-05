Zeit, Kotaro Fuma von Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster zu treffen

HQ

Am Freitag feiert Onimusha 2: Samurai's Destiny ein Comeback in einer Remastered-Edition namens Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster. Das Spiel wurde ursprünglich vor satten 23 Jahren veröffentlicht, und mit Onimusha: Way of the Sword, das nächstes Jahr erscheint, scheint Capcom nun daran interessiert zu sein, unser Wissen über die Serie aufzufrischen.

Wir werden das Abenteuer natürlich Revue passieren lassen, aber heute können wir einen neuen Trailer anbieten, der uns den Anführer des Fuma-Clans treffen lässt. Dieser junge Mann namens Kotaro ist erst 17 Jahre alt, aber er hat viel Mut und nützliche Ninja-Fähigkeiten. Im Spiel kann er einer deiner Verbündeten werden, wenn du ihn gut behandelst, und wie du im Trailer unten sehen kannst, wird es sich lohnen, genau das zu tun.