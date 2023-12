Zeit, die Geschichte von Like a Dragon: Infinite Wealth wirklich zu kennen

HQ

Wenn Sie auf Like a Dragon: Infinite Wealth, die Fortsetzung von Yakuza: Like a Dragon, warten, können wir Ihnen wärmstens empfehlen, sich den kürzlich veröffentlichten Titel Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name anzusehen, da er die Bühne für das nächste Spiel bereitet.

Eine weitere Möglichkeit, sich mit der Geschichte vertraut zu machen, besteht darin, sich den 10+ Minuten langen Trailer anzusehen, der alles zeigt, was Sie über die kommende Kampagne wissen müssen, einschließlich der genauen Art und Weise, wie das neue Abenteuer auf Hawaii stattfindet. Das Video hat auch englische Stimmen, so dass wir die Besetzung hören können, zu der Prominente wie Danny Trejo und Daniel Dae Kim gehören.

Like a Dragon: Infinite Wealth feiert am 26. Januar für PC, PlayStation und Xbox Premiere - und das neue Video findet ihr unten.