Zeigen Sie Ihren Zoom-Meetings stilvoll mit der Razer's Kiyo Pro Ultra-Webcam

Haben Sie jemals davon geträumt, eine Webcam zu verwenden, die alle Ihre Kollegen in einem Zoom-Meeting anzeigt? Vielleicht streamen oder nehmen Sie viele Videoinhalte auf und möchten Ihre Qualität verbessern, ohne ein teures Kamera-Setup zu verwenden? Wenn einer dieser Punkte zutrifft, ist die neueste Version der Webcam von Razer möglicherweise genau das Richtige für Sie.

Dieses als Kiyo Pro Ultra bekannte Gerät verfügt über den größten Sensor, der jemals in einer Webcam verbaut wurde und in der Lage ist, Aufnahmen in 4K-UHD-Qualität zu machen. Es verfügt auch über ein ultragroßes F / 1.7-Blendenobjektiv für Top-Qualität bei schlechten Lichtverhältnissen und verwendet die Gesichtsverfolgungstechnologie, um den Autofokus zu aktivieren und die Belichtung automatisch anzupassen, je nachdem, was Sie davor tun.

Unnötig zu sagen, dass es viele Tipps und Tricks zu entdecken gibt, also um zu sehen, ob dies die Webcam für Sie ist, sollten Sie unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten sehen, um die Kiyo Pro Ultra in Aktion zu sehen.