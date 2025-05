Zeige deinen Sommerkörper mit der neuesten tropischen Bekleidungskollektion von Pokémon

HQ

Die Sommerzeit ist im Grunde da und wir alle wissen, was das bedeutet! Es ist Zeit, an den Strand zu gehen und etwas Sonne zu tanken. Wenn Sie sich in der Hitze sonnen möchten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Ausrüstung und Kleidung für den Anlass haben, und zum Glück ist The Pokémon Company hier, um Ihnen zu helfen.

Über die Pokémon Center ist eine neue tropische Kollektion eingetroffen, die eine Reihe von Hawaiihemden, Strandtüchern, Hüten, Shorts, Taschen und mehr bietet, jeweils mit Pokémon-Styling und in leuchtenden Farben.

Das Sortiment variiert im Preis, aber der typische Konsens ist, dass Sie neue Kleidung für irgendwo zwischen 25 und 50 US-Dollar ergattern können. Um das gesamte Sortiment, das rund 50 Produkte umfasst, zu sehen, klicken Sie hier.

Werbung: