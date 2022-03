HQ

Gestern ist ein frisches Update für Forza Horizon 5 erschienen, das in diesem Artikel näher beschrieben wird. Playground Games hat sich dazu entschieden, Zeichensprache in britischem und amerikanischem Englisch einzuführen. Die Option findet ihr in den Einstellungen, unter dem Tab Barrierefreiheit/Zugänglichkeit. Das neue Rennspiel von Playground Games hat aufgrund der vielen Inklusionsoptionen im Dezember auf den Game Awards den Preis "Innovation Accessibility Award" gewonnen.