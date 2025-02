Zehntausende nehmen an der Massenbeerdigung für Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah teil

HQ

In einer Demonstration der Loyalität und Stärke versammelten sich am Sonntag Zehntausende in Beirut, um den Verlust von Hassan Nasrallah zu betrauern, dem getöteten Führer der Hisbollah, fast fünf Monate nach seinem Tod bei einem israelischen Luftangriff.

Der Tod von Nasrallah, einer Schlüsselfigur im anhaltenden Konflikt der Gruppe mit Israel, markiert einen bedeutenden Moment für die Hisbollah, die unter den Auswirkungen des Krieges im letzten Jahr leidet, in dem sie viele ihrer hochrangigen Führer verlor und im Südlibanon weitreichende Zerstörungen erlebte.

Fans, von denen einige Fahnen und Porträts von Nasrallah trugen, füllten das 55.000 Zuschauer fassende Camille Chamoun Sports City Stadium lange vor Beginn der Zeremonie. Unter den Teilnehmern waren der iranische Außenminister Abbas Araqchi und Delegationen aus dem Irak und den jemenitischen Huthis.

Bei der Zeremonie wurde auch Hashem Safieddine geehrt, der die Gruppe nach Nasrallahs Tod kurzzeitig leitete. Trotz dieser schweren Verluste betonten die Anhänger der Hisbollah ihre Widerstandsfähigkeit, wobei einige anmerkten, dass die Gruppe zwar viel verloren habe, der Wert ihres Widerstands aber unerschütterlich bleibe.