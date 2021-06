Zehn weitere Ubisoft-Klassiker treten Google Stadia bei

You're watching Werben

Auf dem Datenzentrum Google Stadia gibt es mittlerweile über 100 Videospiele und Ubisoft ist der mit Abstand größte Unterstützer. In Zukunft werden weitere Games des französischen Publishers auf die Plattform gelangen, da das Unternehmen zehn erfolgreiche Abenteuer aus der letzten Konsolengeneration verfügbar machen will. Die Liste der enthüllten Ubisoft-Spiele umfasst Titel, wie Rayman Legends, Assassin's Creed IV: Black Flag, Far Cry 3: Blood Dragon und das wunderbare Child of Light. Wann all diese Games eintreffen, ist derzeit allerdings noch unklar.