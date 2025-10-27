Zehn Personen stehen vor Gericht, weil sie behaupten, Macrons Frau sei ein Mann namens Jean-Michel Trogneux

HQ

Das könnte Sie interessieren: Macron will "wissenschaftliche Beweise" vorlegen, um zu beweisen, dass seine Frau eine Frau ist.

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass eine Gruppe von zehn Personen am Montag in Paris wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der Online-Belästigung von Brigitte Macron vor Gericht gestellt wurde, nachdem jahrelang Verschwörungstheorien behauptet hatten, sie sei als Mann geboren worden. Der Fall geht auf eine Beschwerde zurück, die die französische First Lady im vergangenen Jahr eingereicht hat, die seit langem mit diesen Vorwürfen konfrontiert ist. Die Angeklagten, denen vorgeworfen wird, böswillige Kommentare gepostet und diffamierende Inhalte verbreitet zu haben, bestreiten jegliches Fehlverhalten. Das Verfahren in Frankreich läuft getrennt von der laufenden Verleumdungsklage der Macrons in den Vereinigten Staaten, wo ähnliche Vorwürfe angefochten werden. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!