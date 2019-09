Zehn Minuten mit scharfer Munition und Sniper Ghost Warrior Contracts

In zwei Monaten veröffentlicht CI Games Sniper Ghost Warrior Contracts auf Xbox One, Playstation 4 und PC, doch Fans haben bislang noch nicht sonderlich vom Spiel zu Gesicht bekommen. Um die nervösen Spieler zu beruhigen haben die Polen heute ganz unverhofft das Demomaterial als zehnminütigen Gameplay-Clip veröffentlicht, das zuletzt auf verschiedenen Gaming-Messen demonstriert wurde. Wir sehen darin einige ausgewählte Abschüsse im Bereich "Kolchak Harbour" und sehen das Contracts-System in Aktion. Ein richtiger Eindruck der fünf offenen Bereiche des fertigen Spiels wäre uns zu diesem Zeitpunkt zwar lieber, dafür haben sich die Entwickler die Zeit genommen und mit den neuen Werkzeugen der Scharfschützen herumgespielt.

You watching Werben